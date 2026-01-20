Касимов победил в конкурсе на лучшее новогоднее оформление в регионе

19 января Совет муниципальных образований подвел итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов Рязанской области. Информацию опубликовали в Telegram-канале «СМО Рязанской области».

19 января Совет муниципальных образований подвел итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов Рязанской области. Информацию опубликовали в Telegram-канале «СМО Рязанской области».

В категории «Городской населенный пункт» первое место занял Касимов.

Как отметили организаторы, город выделился праздничным оформлением общественных пространств. В центре Касимова украсили деревья гирляндами, в сквере Пушкина и на улице Советской установили световые арт-объекты, а на Соборной площади возле первого корпуса торговых рядов появился световой фонтан.

Фото: «СМО Рязанской области» и архив редакции газеты «Мещерские вести».