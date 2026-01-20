Госдума предложила 100% финансирования анимационных фильмов для детей

В Госдуме предложили внести изменения в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ», которые предусматривают полное госфинансирование производства и проката анимационных фильмов для детско-юношеской аудитории. Об этом сообщил депутат Сергей Чижов, передает Life.ru.

Он отметил, что данный законопроект принят в первом чтении.

Законопроект также предполагает, что Министерство культуры получит право определять приоритетные темы для финансирования анимационных фильмов, что позволит более эффективно поддерживать проекты, ориентированные на молодежную аудиторию.