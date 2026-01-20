Госдума предложила 100% финансирования анимационных фильмов для детей

Рязань
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
Вчера 18:11
1 055
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
750
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 420
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 391
В Госдуме предложили внести изменения в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ», которые предусматривают полное госфинансирование производства и проката анимационных фильмов для детско-юношеской аудитории. Об этом сообщил депутат Сергей Чижов. Он подчеркнул, что действующее законодательство уже предусматривает полное финансирование художественных фильмов для детей и юношества, однако эта норма не распространяется на анимацию. По его словам, такое неравенство в поддержке игровых и анимационных фильмов является несправедливым, поскольку оба направления имеют одинаковую цель — воспитание подрастающего поколения на основе традиционных духовно-нравственных и культурных ценностей.

В Госдуме предложили внести изменения в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ», которые предусматривают полное госфинансирование производства и проката анимационных фильмов для детско-юношеской аудитории. Об этом сообщил депутат Сергей Чижов, передает Life.ru.

Он отметил, что данный законопроект принят в первом чтении.

Чижов подчеркнул, что действующее законодательство уже предусматривает полное финансирование художественных фильмов для детей и юношества, однако эта норма не распространяется на анимацию. По его словам, такое неравенство в поддержке игровых и анимационных фильмов является несправедливым, поскольку оба направления имеют одинаковую цель — воспитание подрастающего поколения на основе традиционных духовно-нравственных и культурных ценностей.

Законопроект также предполагает, что Министерство культуры получит право определять приоритетные темы для финансирования анимационных фильмов, что позволит более эффективно поддерживать проекты, ориентированные на молодежную аудиторию.