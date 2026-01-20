Эксперты назвали самые востребованные профессии в России в 2026 году

65% опрошенных работодателей считают, что самыми дефицитными станут рабочие специальности, такие как сварщики или электрики. Вторую строчку занимают инженеры и технические специалисты (45%), третью — врачи (35%). Кроме того, высокий спрос ожидают на IT-специалистов (30%). За ними идут учителя (28%) и работники сферы продаж (27%).

Эксперты назвали самые востребованные профессии в России в 2026 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сервисы «Работа. ру» и «СберПодбор».

