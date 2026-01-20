Чубайс покинул пост главы попечительского совета фонда Гайдара

Вместо Анатолия Чубайса 20 января на заседании попечительского совета Фонда Егора Гайдара был избран новый председатель. Им стал Сергей Васильев, ранее занимавший должность заместителя министра экономики. Об этом РБК сообщил член попечительского совета, представитель Фонда международных обменов Андрей Нечаев.

«Это произошло буквально час назад на заседании, на котором я председательствовал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Васильев не предоставил комментарий РБК по поводу своего назначения.

Известно, что Васильев возглавляет попечительский совет Международного банковского института имени Собчака. В 1990-х он был руководителем Рабочего центра экономических реформ, замминистра экономики и первым замруководителя аппарата кабмина. Затем возглавлял Международный инвестиционный банк и «Леонтьевский центр». С 2000 года руководил петербургским филиалом ВШЭ, а с 2001 по 2007 годы был сенатором от Ленинградской области.Фото: соцсети.