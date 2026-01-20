Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
Вчера 18:11
1 108
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
758
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 458
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 442
Чубайс покинул пост главы попечительского совета фонда Гайдара

Вместо Анатолия Чубайса 20 января на заседании попечительского совета Фонда Егора Гайдара был избран новый председатель. Им стал Сергей Васильев, ранее занимавший должность заместителя министра экономики. Об этом РБК сообщил член попечительского совета, представитель Фонда международных обменов Андрей Нечаев.

«Это произошло буквально час назад на заседании, на котором я председательствовал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Васильев не предоставил комментарий РБК по поводу своего назначения.

Известно, что Васильев возглавляет попечительский совет Международного банковского института имени Собчака. В 1990-х он был руководителем Рабочего центра экономических реформ, замминистра экономики и первым замруководителя аппарата кабмина. Затем возглавлял Международный инвестиционный банк и «Леонтьевский центр». С 2000 года руководил петербургским филиалом ВШЭ, а с 2001 по 2007 годы был сенатором от Ленинградской области.Фото: соцсети.