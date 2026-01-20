ЦБ: за 2025 год объем наличных на руках у россиян вырос на 1 трлн рублей

В 2024 году объем наличных денег составлял 0,2 трлн руб. В первой половине 2025 года россияне активно возвращали наличные в банки из-за высоких процентных ставок. С июня поток наличных увеличился и превысил приток первой половины года, что Центральный банк связал с ростом экономики и назвал нормальным явлением. По данным ЦБ на 1 января 2026 года, объем наличных достиг 19,45 трлн руб.

В 2025 году увеличение объема наличных денег в обращении вызвало отток ликвидности из банковской системы на сумму 1 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

