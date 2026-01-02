В России ожидают появление нового штамма гриппа после гонконгского

После снижения заболеваемости гонконгским гриппом в России может начаться распространение другого штамма — гриппа B. Об этом «Российской газете» сообщила кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

По словам эксперта, спад активности вируса гриппа, А (H3N2), известного как гонконгский, ожидается к концу января-началу февраля 2026 года. Однако эпидемический сезон на этом не закончится: по мере формирования коллективного иммунитета возрастает вероятность появления и распространения нового для текущего сезона штамма — гриппа B.

Как пояснила Станкевич, многолетние наблюдения показывают, что грипп B традиционно активизируется во второй половине эпидемического сезона: ближе к концу февраля или началу марта. В связи с этим россияне, переболевшие гонконгским гриппом осенью или в начале зимы, не защищены от повторного заболевания.