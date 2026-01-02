Рязань
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от гриппа и ОРВИ
Роспотребнадзор напомнил россиянам о мерах профилактики респираторных инфекций, включая грипп, ОРВИ и коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В Роспотребнадзоре отметили, что ключевую роль в снижении риска заражения играют гигиенические меры.

Роспотребнадзор напомнил россиянам о мерах профилактики респираторных инфекций, включая грипп, ОРВИ и коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что ключевую роль в снижении риска заражения играют гигиенические меры. Специалисты рекомендуют регулярно мыть руки с мылом, а при его отсутствии использовать спиртовые антисептики. Также необходимо обрабатывать антисептическими средствами поверхности, к которым часто прикасаются, в том числе столы, дверные ручки, стулья и электронные устройства.

В период подъема заболеваемости рекомендуется использовать медицинские маски в общественном транспорте, при уходе за больными и при контакте с людьми с симптомами респираторных инфекций.

Кроме того, специалисты напомнили о важности здорового образа жизни для укрепления иммунитета — полноценного сна, сбалансированного питания и регулярной физической активности. При появлении симптомов заболевания россиянам рекомендовали оставаться дома и обращаться к врачу.