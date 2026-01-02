Рязань
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
Вчера 12:13
784
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
31 декабря 2025 15:18
1 379
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
30 декабря 2025 20:15
1 181
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
29 декабря 2025 13:05
8 666
Средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты десять БПЛА
МО РФ: средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты десять БПЛА.

В период с 16.00 до 23.00 мск средствами ПВО перехвачен и уничтожен 201 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа:

  • 51 — над территорией Белгородской области,
  • 36 — над территорией Брянской области,
  • 24 — над территорией Московского региона, в том числе 21 БПЛА, летевший на Москву,
  • 16 — над территорией Ростовской области,
  • 15 — над территорией Калужской области,
  • 14 — над территорией Тульской области,
  • 12 — над территорией Курской области,
  • 10 — над территорией Рязанской области,
  • 6 — над территорией Воронежской области,
  • 6 — над территорией Республики Крым,
  • 5 — над территорией Орловской области,
  • 4 — над территорией Липецкой области,
  • 2 — над акваторией Азовского моря.