Средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты десять БПЛА
Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы — губернатор Малков.
В период с 16.00 до 23.00 мск средствами ПВО перехвачен и уничтожен 201 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа:
- 51 — над территорией Белгородской области,
- 36 — над территорией Брянской области,
- 24 — над территорией Московского региона, в том числе 21 БПЛА, летевший на Москву,
- 16 — над территорией Ростовской области,
- 15 — над территорией Калужской области,
- 14 — над территорией Тульской области,
- 12 — над территорией Курской области,
- 10 — над территорией Рязанской области,
- 6 — над территорией Воронежской области,
- 6 — над территорией Республики Крым,
- 5 — над территорией Орловской области,
- 4 — над территорией Липецкой области,
- 2 — над акваторией Азовского моря.