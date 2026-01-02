Рязанский Соцфонд в 2026 году расширит выплаты и пособия для семей с детьми

В 2026 году работающие родители с двумя и более детьми смогут получать ежегодную семейную выплату. Как сообщили в Telegram-канале регионального отделения Соцфонда России, оформить ее можно будет впервые с 1 июня.

В 2026 году работающие родители с двумя и более детьми смогут получать ежегодную семейную выплату. Как сообщили в Telegram-канале регионального отделения Соцфонда России, оформить ее можно будет впервые с 1 июня.

Мамам с пятью и более детьми повысят пенсию, а периоды ухода за всеми детьми будут включаться в стаж без ограничений: это коснется более 410 тыс. женщин. Также произойдет индексация материнского капитала и его остатка.

Кроме того, увеличатся выплаты: единое пособие на детей составит от 9,2 до 18,4 тыс. рублей в месяц, пособие для беременных — от 10,3 до 20,6 тыс. рублей, максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет достигнет 83 021 рубля, а пособие по беременности и родам — 955 836 рублей.