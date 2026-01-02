МВД предупредило россиян о мошенниках с «совместными закупками» продуктов

В России появилась новая схема мошенников, связанных с предновогодними закупками продуктов. Как сообщили в МВД РФ, злоумышленники создают в мессенджерах группы якобы для совместной покупки товаров напрямую у поставщиков по сниженной цене.

Граждан просят перевести деньги в качестве предоплаты, убеждая, что заказ уже оформлен. Однако после истечения срока доставки мошенники перестают выходить на связь, и товары не поступают. МВД призывает россиян быть внимательными и не переводить деньги незнакомым лицам в подобных группах.