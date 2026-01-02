МЧС предупредило рязанцев о метели, гололедице и сильном ветре

В Рязанской области ожидаются неблагоприятные метеоявления: сильный ветер с порывами 12-17 м/с, метель, гололедица и местами снежные заносы на дорогах. Опасный период продлится ближайший час и сохранится до утра 3 января, сообщили в региональном МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.