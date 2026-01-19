Желтый уровень погодной опасность объявлен в Рязанской области

Метеопредупреждение в регионе объявлено из-за гололедицы. По данным синоптиков, местами на дорогах может быть гололед и изморозевые отложения. Объявленный уровень опасность будет действовать до 22 января.