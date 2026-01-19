Водителей в РФ могут начать лишать прав за ксеноновые фары и стоп-сигналы

Активисты Национального автомобильного союза предложили запретить использование таких фонарей. Они считают, что такие устройства ослепляют других водителей, затрудняют обзор в зеркалах заднего вида и могут стать причиной аварий. Письмо с этим предложением уже отправлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Российских автомобилистов могут начать штрафовать за использование ксеноновых фар и мигание стоп-сигналов. Об этом сообщил Shot.

В настоящее время штраф за использование чрезмерно ярких фар составляет 500 рублей. По мнению представителей Национального автомобильного союза, такая сумма не побуждает водителей отказываться от ксеноновых ламп. В связи с этим они предлагают либо лишать водителей прав за использование ксенона, либо увеличить размер штрафа до 30 тысяч рублей.