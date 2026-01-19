В Рязанском районе произошло ДТП с участием КамАЗа

Отмечается, что ДТП случилось утром 19 января у поворота на пляж «Аквамарин» в селе Дубровичи Рязанского района. По словам очевидцев, Lada Vesta врезалась в КамАЗ. Судя по кадрам, у легковушки разбита передняя часть. Как уточнили рязанцы, пострадавших нет, движение на участке дороги затруднено.

