В Рязанской области увеличилось количество касс для снятия наличных

В Рязанской области увеличилось количество точек, где жители могут снять наличные на кассе. Об этом сообщили на сайте Банка России. На начало октября их число достигло почти 400, из которых 53% расположены в районах, а остальные — в областном центре. Услуга позволяет получать наличные одновременно с покупкой по карте в супермаркетах, небольших сельских магазинах и на автозаправочных станциях. Узнать о возможности снятия наличных можно у продавца. На одну операцию установлен лимит выдачи в 5 тысяч рублей, а в месяц — 30 тысяч рублей. С января по сентябрь 2023 года жители региона сняли на кассе 569,3 миллиона рублей.

По словам Дениса Никитина, заведующего сектором платежных систем и расчетов рязанского отделения Банка России, данная услуга особенно актуальна в тех местах, где отсутствуют офисы банков и банкоматы. Кредитные организации таким образом снижают расходы на обслуживание техники, а торговые точки повышают лояльность клиентов. Это, в свою очередь, способствует увеличению доступности финансовых услуг в регионе.