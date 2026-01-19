Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
-7°
Втр, 20
-4°
Срд, 21
-5°
ЦБ USD 77.76 -0.07 20/01
ЦБ EUR 90.16 -0.38 20/01
Нал. USD 78.08 / 78.40 19/01 18:25
Нал. EUR 91.31 / 92.50 19/01 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
49 минут назад
185
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
677
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 030
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
9 871
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области увеличилось количество касс для снятия наличных
В Рязанской области увеличилось количество точек, где жители могут снять наличные на кассе. Об этом сообщили на сайте Банка России. На начало октября их число достигло почти 400, из которых 53% расположены в районах, а остальные — в областном центре. Услуга позволяет получать наличные одновременно с покупкой по карте в супермаркетах, небольших сельских магазинах и на автозаправочных станциях. Узнать о возможности снятия наличных можно у продавца. На одну операцию установлен лимит выдачи в 5 тысяч рублей, а в месяц — 30 тысяч рублей. С января по сентябрь 2023 года жители региона сняли на кассе 569,3 миллиона рублей.

В Рязанской области увеличилось количество точек, где жители могут снять наличные на кассе. Об этом сообщили на сайте Банка России.

На начало октября их число достигло почти 400, из которых 53% расположены в районах, а остальные — в областном центре.

Услуга позволяет получать наличные одновременно с покупкой по карте в супермаркетах, небольших сельских магазинах и на автозаправочных станциях. Узнать о возможности снятия наличных можно у продавца. На одну операцию установлен лимит выдачи в 5 тысяч рублей, а в месяц — 30 тысяч рублей. С января по сентябрь 2023 года жители региона сняли на кассе 569,3 миллиона рублей.

По словам Дениса Никитина, заведующего сектором платежных систем и расчетов рязанского отделения Банка России, данная услуга особенно актуальна в тех местах, где отсутствуют офисы банков и банкоматы. Кредитные организации таким образом снижают расходы на обслуживание техники, а торговые точки повышают лояльность клиентов. Это, в свою очередь, способствует увеличению доступности финансовых услуг в регионе.