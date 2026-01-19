В Рязани зафиксировали 9-балльные пробки

Вечером в понедельник, 19 января, заторы образовались на улицах Ленина, Есенина, Циолковского, Каширина, Вокзальная, Дзержинского, Семашко, Пролетарской, Маяковского, а также на Первомайском проспекте, Куйбышевском шоссе и т. д. Помимо этого, отмечены локальные пробки на улицах Новая, Введенской, Свободы, Право-Лыбедской, Сенной, Чкалова, также на Касимовском шоссе и пр.

Об этом сообщает сервис «Яндекс карты».

Фото: «Яндекс карты».