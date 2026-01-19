В РГРЭС сообщили о восстановлении электроэнергии в Солотче

В понедельник, 19 января, в 15:35, в результате падения дерева на воздушную линию 10 кВ произошло отключение электроэнергии для жителей нескольких адресов в Солотче. Об этом сообщили в пресс-службе РГРЭС. Без света остались дома по следующим адресам: р-н д. 10, 11к15, 11к9, 22а, 26к4 и 998, а также санаторий по адресу д. 33д и почтовое отделение д. 1А. Бригады провели ремонтные работы. Электроснабжение восстановили к 16:30.

