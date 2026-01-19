В Красноярском крае мужчина чуть не зарезал подростка за дерзость

В Красноярском крае в одном из магазинов мужчина чуть не нанес ножевое ранение 16-летнему подростку, который дерзил ему в очереди. Об этом пишет телеграм-канал «Плохие новости».

Согласно информации, инцидент произошел, когда молодой человек начал словесную перепалку и толкал других покупателей у кассы. Один из посетителей, не выдержав наглости школьника, достал нож и напал на него.

В результате подросток получил резаные ранения ноги и был доставлен в больницу.

Уточняется, что во время поездки в машине скорой помощи у него случилась истерика, он отправлял видеосообщения друзьям.

Фото: Плохие новости.