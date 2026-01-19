Рязань
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
668
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
2 974
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
9 780
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 762
В ГД внесли законопроект для защиты от «эффекта Долиной»
Депутат Михаил Делягин предложил изменить часть 2 статьи 179 ГК РФ, чтобы сделки с недвижимостью, заключенные под давлением мошенников, не признавались недействительными. Это значит, что текущая формулировка статьи вызывает неоднозначные судебные решения. Верховный суд в 2015 году установил, что если покупатель не знал об обмане продавца, сделка считается добросовестной. Однако на практике покупатели часто вынуждены доказывать свою добросовестность.

В ГД внесли законопроект для защиты от «эффекта Долиной». Об этом сообщило издание РБК.

Депутат Михаил Делягин предложил изменить часть 2 статьи 179 ГК РФ, чтобы сделки с недвижимостью, заключенные под давлением мошенников, не признавались недействительными.

Это значит, что текущая формулировка статьи вызывает неоднозначные судебные решения. Верховный суд в 2015 году установил, что если покупатель не знал об обмане продавца, сделка считается добросовестной. Однако на практике покупатели часто вынуждены доказывать свою добросовестность.

Проект предлагает дополнить статью, переложив обязанность доказательства обмана на продавца, что защитит добросовестных покупателей от изъятия имущества.