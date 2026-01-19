В ГД внесли законопроект для защиты от «эффекта Долиной»

Депутат Михаил Делягин предложил изменить часть 2 статьи 179 ГК РФ, чтобы сделки с недвижимостью, заключенные под давлением мошенников, не признавались недействительными. Это значит, что текущая формулировка статьи вызывает неоднозначные судебные решения. Верховный суд в 2015 году установил, что если покупатель не знал об обмане продавца, сделка считается добросовестной. Однако на практике покупатели часто вынуждены доказывать свою добросовестность.

Проект предлагает дополнить статью, переложив обязанность доказательства обмана на продавца, что защитит добросовестных покупателей от изъятия имущества.