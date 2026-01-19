В двух микрорайонах Рязани зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе

Превышения ПДК оксида азота зафиксировали 17 января стационарные посты наблюдения, установленные в микрорайонах Канищево и Дашково-Песочня. Уровень концентрации вредных веществ воздухе составил 1,7 ПДКмр и 1,56 ПДКмр соответственно. Результаты замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, Роспотребнадзор и горадминистрацию. В другие дни превышений не зафиксировали.

В двух микрорайонах Рязани зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минприроды.

Превышения ПДК оксида азота зафиксировали 17 января стационарные посты наблюдения, установленные в микрорайонах Канищево и Дашково-Песочня. Уровень концентрации вредных веществ воздухе составил 1,7 ПДКмр и 1,56 ПДКмр соответственно.

Результаты замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, Роспотребнадзор и горадминистрацию.

В другие дни превышений не зафиксировали.