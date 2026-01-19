Рязань
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
666
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
2 941
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
9 753
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 761
Тело пропавшей свердловчанки нашли на балконе съемной квартиры

В Свердловской области нашли тело пропавшей 45-летней женщины. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Уточняется, что спустя две недели поисков ее нашли на балконе съемной квартиры в Екатеринбурге.

Женщина приехала в город, чтобы подготовиться к Новому году, но после 28 декабря перестала выходить на связь с 18-летним сыном. Забив тревогу, молодой человек обратился в правоохранительные органы, и начались поиски.

Тело Светланы обнаружили во время повторного осмотра арендованного жилья.

По предварительным данным, задержан мужчина, который утверждает, что они вместе отдыхали, а затем Светлана якобы отравилась и потеряла сознание. Испугавшись, он спрятал тело на балконе и покинул квартиру.

В настоящее время проводятся экспертизы для установления точной причины смерти.

Фото: Плохие новости.