Тело пропавшей свердловчанки нашли на балконе съемной квартиры

В Свердловской области нашли тело пропавшей 45-летней женщины. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Уточняется, что спустя две недели поисков ее нашли на балконе съемной квартиры в Екатеринбурге.

Женщина приехала в город, чтобы подготовиться к Новому году, но после 28 декабря перестала выходить на связь с 18-летним сыном. Забив тревогу, молодой человек обратился в правоохранительные органы, и начались поиски.

Тело Светланы обнаружили во время повторного осмотра арендованного жилья.

По предварительным данным, задержан мужчина, который утверждает, что они вместе отдыхали, а затем Светлана якобы отравилась и потеряла сознание. Испугавшись, он спрятал тело на балконе и покинул квартиру.

В настоящее время проводятся экспертизы для установления точной причины смерти.

Фото: Плохие новости.