С вокзалов Рязани в 2025 году отправились 1,8 млн пассажиров

В 2025 году с железнодорожных вокзалов Рязань-1 и Рязань-2 отправились 1,8 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба МЖД. В поездах дальнего следования перевезли 605,8 тыс. человек. С вокзала Рязань-1 в поездки отправились 149,2 тыс. пассажиров.

В поездах дальнего следования перевезли 605,8 тыс. человек. С вокзала Рязань-1 в поездки отправились 149,2 тыс. пассажиров. Самыми популярными направлениями стали Москва, Челябинск, Саранск, Самара, Ульяновск и Уфа.

С вокзала Рязань-2 у.е. хали 456,6 тыс. человек. Чаще всего пассажиры выбирали южные направления: Сочи, Адлер, Анапу, Новороссийск, Кисловодск, Севастополь и Симферополь, а также северное направление — Санкт-Петербург.

В пригородном сообщении за январь-декабрь 2025 года перевезли 1,2 млн пассажиров, что на 2,5% больше показателя 2024 года. Чаще всего пассажиры ездили в Москву и Подмосковье, а также в Рыбное, Шилово, Сасово и Ряжск.