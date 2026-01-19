Рязань
Новое
РБК: российские компании стали применять «тактическую нищету», чтобы платить меньше
Российские компании начали отменять индексацию зарплат и сокращать бонусы на фоне разговоров об экономическом кризисе, хотя их доходы во многих случаях не снижаются. Бизнес все чаще использует стратегию так называемой «тактической нищеты», сообщает РБК.

В компаниях считают, что на рынке труда сложилась ситуация в пользу работодателя. Прогнозы о замедлении роста зарплат и сокращении числа вакансий дают бизнесу дополнительные основания экономить на выплатах сотрудникам.

Работодатели объясняют такие решения ростом налогов, инфляцией, отсутствием резервов и сложностями со сбытом. О необходимости «затянуть пояса» сотрудникам сообщают на итоговых встречах по результатам года, одновременно предупреждая, что повышения зарплат ждать не стоит. При этом личные расходы владельцев бизнеса часто остаются на прежнем уровне.

Эксперты отмечают, что экономия на сотрудниках нередко приводит к снижению производительности, падению мотивации и росту текучести кадров, что в итоге увеличивает издержки компаний.