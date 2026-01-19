Пять человек госпитализировали в результате ДТП с рейсовым автобусом в Ленобласти

Пять человек госпитализировали в результате ДТП с рейсовым автобусом. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на ГКУ «Леноблпожспас».

В момент инцидента в автобусе было 16 пассажиров. В результате пострадали четверо. По информации «Фонтанки», пятерым пассажирам потребовалась помощь медиков. Среди них нет пострадавших с тяжелыми травмами.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и оказался в кювете.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Фото: МЧС Ленобласти.