Пять человек госпитализировали в результате ДТП с рейсовым автобусом в Ленобласти
Пять человек госпитализировали в результате ДТП с рейсовым автобусом. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на ГКУ «Леноблпожспас».
В момент инцидента в автобусе было 16 пассажиров. В результате пострадали четверо. По информации «Фонтанки», пятерым пассажирам потребовалась помощь медиков. Среди них нет пострадавших с тяжелыми травмами.
По предварительной информации, водитель
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Фото: МЧС Ленобласти.