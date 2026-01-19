На Рязанской ВДНХ начали демонтировать новогодний декор

Отмечается, что на этой неделе начнется демонтаж главной ёлки и, а «Запорожца» с мандаринами. Также на этой неделе рабочие уберут большие ели около фонтана и светодиодная звезда. Остальные украшения планируют убрать после 31 января.