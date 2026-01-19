Кабмин: ветеранов СВО защитят от сокращений на работе

Законопроект предусматривает, что участники специальной военной операции будут иметь приоритет при сохранении рабочих мест в случае сокращения численности или штата. Это касается тех, кто принимал участие в боевых действиях во время мобилизации, военного положения и в условиях военного времени. В случае одобрения закон вступит в силу 1 сентября.

Ветеранов СВО защитят от сокращений на работе. Об этом сообщили в телеграм-канале «Экономика 360°" со ссылкой на документ Кабмина.

