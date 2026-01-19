Гриб Трудовичок стал символом кадровой службы Рязанской области

«Гриб стал символом, потому что олицетворяет саму суть работы центра: рост, внимательность, пользу и крепкие связи. Он напоминает, что карьера начинается с маленького шага, но при должном усердии и поддержке можно вырасти до больших высот», — отмечают в службе занятости.