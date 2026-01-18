Синоптик рассказал, когда в Рязани будет пик похолодания

По словам Александра Шувалова, морозы в Центральную Россию принесут антициклоны. Уточняется, что похолодание начнется 22 января. 23-го и 24-го морозы усилятся, а 25-го и 27-го числа будет пик похолодания. «В Московской области [ожидаются] 30-градусные морозы, в Москве будет потеплее. Также морозы будут в Рязани, Туле», — отметил синоптик. Он добавил, что похолодание затянется до конца января, «не с такими низкими температурами, но ниже климатической нормы».

