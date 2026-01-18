Рязань
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 2026 16:30
536
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 2026 13:35
1 533
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
8 263
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 671
Обломки БПЛА рухнули на пятиэтажку в Беслане, есть пострадавший
Эвакуированы 70 человек, один из них обратился за медицинской помощью. Повреждены крыша и окна здания, возгорания не произошло.

Обломки БПЛА рухнули на крышу пятиэтажного дома в Беслане, пострадал один человек. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своих соцсетях.

По его словам, эвакуированы 70 человек, один из них обратился за медицинской помощью. Повреждены крыша и окна здания, возгорания не произошло.

В Сети опубликовано фото, на котором запечатлены последствия падения обломков. Разместил его Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, что из-за удара в квартирах на верхних этажах выбило стекла и покорежило конструкции балконов.

Обновлено: двое детей и взрослый пострадали при падении обломков БПЛА на крышу многоквартирного дома в Беслане, сообщил Меняйло.