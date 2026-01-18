Обломки БПЛА рухнули на пятиэтажку в Беслане, есть пострадавший
Эвакуированы 70 человек, один из них обратился за медицинской помощью. Повреждены крыша и окна здания, возгорания не произошло.
Обломки БПЛА рухнули на крышу пятиэтажного дома в Беслане, пострадал один человек. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своих соцсетях.
По его словам, эвакуированы 70 человек, один из них обратился за медицинской помощью. Повреждены крыша и окна здания, возгорания не произошло.
В Сети опубликовано фото, на котором запечатлены последствия падения обломков.
На кадрах видно, что из-за удара в квартирах на верхних этажах выбило стекла и покорежило конструкции балконов.
Обновлено: двое детей и взрослый пострадали при падении обломков БПЛА на крышу многоквартирного дома в Беслане, сообщил Меняйло.