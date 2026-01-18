Названы самые подешевевшие продукты в январе в России

Отмечается, что во вторую неделю января снизилась цена за килограмм сливочного масла — почти на 36 рублей. Кроме того, подешевели куриные яйца и огурцы на 25 и 23 рубля соответственно. Также зафиксировано снижение цен на помидоры, капусту, бананы, картофель, репчатый лук, баранину, свеклу, рис, сахар, гречневую крупу, морковь и пшеницу.

Названы самые подешевевшие продукты в январе в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман рассказала РИА Новости.

