За сутки на территории Рязанской области потушили пять пожаров

Отмечается, что на территории региона зарегистрировано три техногенных пожара. Два из них произошло в Касимовском муниципальном округе, еще один случился в Рязанском округе. Также сотрудники МЧС два раза привлекались на тушение мусора.

За сутки на территории Рязанской области потушили пять пожаров. Об этом сообщили в региональном МЧС 17 января.

Отмечается, что на территории региона зарегистрировано три техногенных пожара. Два из них произошло в Касимовском муниципальном округе, еще один случился в Рязанском округе.

Также сотрудники МЧС два раза привлекались на тушение мусора.