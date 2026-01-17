Рязань
В Рязани в декабре родился 91 ребенок, названы самые популярные имена
В декабре 2025 года в МФЦ при Перинатальном центре Рязани зарегистрировали 91 новорожденного — 51 мальчика и 40 девочек. Об этом сообщили в соцсетях Перинатального центра.

Самым популярным женским именем стало Варвара, на втором месте — Екатерина и Ева, третье разделили Ксения, Полина, Василиса, Ярослава, Яна и Валерия. Среди редких женских имен для новорожденных рязанок — Аврора, Аделина, Николь, Регина, Кира, а также Евгения.

У мальчиков лидером среди имен остался Михаил, далее следуют Иван и Максим. Среди необычных имен — Эрнест, Захар, Герман, Семен, Ростислав, а также Борис, Василий и Николай.

Примечательно, что в декабре родились как Мирослав, так и Мирослава.