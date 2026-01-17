В Рязани пропал свет на 14 улицах

Света нет на следующих улицах города: Коняева; Московский Заулок; Элеваторная; Элеваторный заулок; Авиационная; Московское шоссе; Сиреневая; Сиреневый 1-й проезд; Сиреневый 2-й проезд; Сиреневый 3-й проезд; Сиреневый 4-й проезд; Сиреневый 5-й проезд; Яблоневая; Яблоневый 1-й проезд. Бригады осуществляют локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей. Восстановление подачи ресурса планируется в течение четырех часов с момента отключения.