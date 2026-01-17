В Рязани пропал свет на 14 улицах
В Рязани пропал свет на 14 улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 17 января.
Света нет на следующих улицах города:
- Коняева;
- Московский Заулок;
- Элеваторная;
- Элеваторный заулок;
- Авиационная;
- Московское шоссе;
- Сиреневая;
- Сиреневый 1-й проезд;
- Сиреневый 2-й проезд;
- Сиреневый 3-й проезд;
- Сиреневый 4-й проезд;
- Сиреневый 5-й проезд;
- Яблоневая;
- Яблоневый 1-й проезд.
Бригады осуществляют локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей. Восстановление подачи ресурса планируется в течение четырех часов с момента отключения.