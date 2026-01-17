В России установлен стандарт времени приезда скорой помощи

Согласно постановлению правительства РФ, бригада скорой медицинской помощи при экстренном вызове обязана прибыть к пациенту в течение 20 минут с момента обращения. При этом документ, как написали в РИА Новости, допускает корректировку этого срока в региональных программах госгарантий — с учетом особенностей конкретной местности. На время прибытия могут влиять транспортная доступность, плотность населения, а также климатические и географические условия.