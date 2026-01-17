Рязанская область оказалась на 2 месте по росту туристического спроса в праздники

Рязанская область оказалась на втором месте по росту туристического спроса в новогодние праздники. О самом заметном росте по России сообщили «Яндекс Путешествия» по итогам анализа бронирований в отелях и апартаментах страны.
Согласно данным сервиса, количество бронирований в регионе выросло на 57% по сравнению с прошлым годом, а средняя стоимость проживания за ночь составила 8 230 рублей.
В первую пятерку самых быстрорастущих направлений также вошли: Псковская область (+62%, 8 220 руб.), Костромская область (+56%, 11 780 руб.), Липецкая область (+49%, 7 420 руб.), а также Республика Алтай (+45%, 12 890 руб.).
В целом по стране число бронирований в праздничные дни увеличилось на 18%, при этом 89% всех поездок пришлось на российские направления — как и в 2024 году.