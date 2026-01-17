Рязань
Рязанская область оказалась на 2 месте по росту туристического спроса в праздники
