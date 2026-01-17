Назван средний возраст рязанцев, ставших родителями

В 2025 году в Рязанской области зарегистрировано 63 рождения двойни и одной тройни. Как отметила Сорокина, в 2025 году мальчиков рождалось больше. Самым крупным ребенком стала девочка с весом 5540 граммов. Средний возраст рязанок, ставших матерями — 29,7 лет, отцам— 32,7 лет; самым взрослым папой стал мужчина в 71 год, самой взрослой мамой — женщина в 48 лет.