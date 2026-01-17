18 января в Рязанской области ожидаются сильные морозы

В воскресенье, 18 января будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится −27…−22°С, местами до -30°С, днем до −17…−12°С.

