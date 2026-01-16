В Рязани зафиксировали 9-балльные пробки

Утром в пятницу, 16 января, заторы образовались на Московском шоссе, Октябрьской улице, улице Крупской, Касимовском шоссе, Муромском шоссе, Солотчинском шоссе, Высоковольтной улице, улицах Есенина, Большой, Новоселов, Зубковой, Окружной дороге (несколько участков, в том числе Северная и Южная части). Также отмечены локальные пробки в центре города (пересечения центральных улиц) и на подъездах к районам: Дядьково, Шумашь и др.

