В Рязани зафиксировали 10-балльные пробки

Затруднения движения наблюдались на Московском шоссе, Октябрьской улице, улице Крупской, Касимовском шоссе, Муромском шоссе, Солотчинском шоссе, Высоковольтной улице, улицах Есенина, Большой, Новосёлов, Зубковой, а также на нескольких участках Окружной дороги, включая Северную и Южную части.