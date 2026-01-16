Рязань
В Рязани отключили свет на 15 улицах
В Рязани отключили свет на 15 улицах. Об этом РЗН. инфо рассказали в городских электросетях 16 января.

Электричества нет по следующим улицам:

  • Лесопарковая;
  • Свободы;
  • Затинная;
  • Речников;
  • переулок Войкова;
  • Окский проезд;
  • Лево-Лыбедская;
  • Грибоедова;
  • Подгорная;
  • Щедрина;
  • Скоморошинская;
  • Рыбацкая;
  • Полонского;
  • Николодворянская;
  • Солотчинское шоссе.

Восстановление подачи ресурса планируется в течение четырех часов с момента отключения, сообщили в РГРЭС.