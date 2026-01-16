В Рязани отключили свет на 15 улицах

Электричества нет по следующим улицам: Лесопарковая; Свободы; Затинная; Речников; переулок Войкова; Окский проезд; Лево-Лыбедская; Грибоедова; Подгорная; Щедрина; Скоморошинская; Рыбацкая; Полонского; Николодворянская; Солотчинское шоссе. Восстановление подачи ресурса планируется в течение четырех часов с момента отключения, сообщили в РГРЭС.