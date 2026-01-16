В Рязани отключили свет на 15 улицах
В Рязани отключили свет на 15 улицах. Об этом РЗН. инфо рассказали в городских электросетях 16 января.
Электричества нет по следующим улицам:
- Лесопарковая;
- Свободы;
- Затинная;
- Речников;
- переулок Войкова;
- Окский проезд;
- Лево-Лыбедская;
- Грибоедова;
- Подгорная;
- Щедрина;
- Скоморошинская;
- Рыбацкая;
- Полонского;
- Николодворянская;
- Солотчинское шоссе.
Восстановление подачи ресурса планируется в течение четырех часов с момента отключения, сообщили в РГРЭС.