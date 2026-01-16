Рязань
В Рязани легковушку занесло, она врезалась во встречное авто
Отмечается, что авария произошла 16 января у дома № 4 на улице Княжье Поле. На опубликованных кадрах видно, как легковушку заносит на заснеженной дороге, после чего она врезается в машину, которая двигается во встречном направлении. Информации о пострадавших не поступало.

Кадры взяты из группы «ПУВР» в «ВК».