В ночь на 17 января в Рязанской области похолодает до -25 градусов

В субботу, 17 января, в регионе будет переменная облачность. Без существенных осадков. Гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -25, -20°С, днём ожидается до -18, -13°С.