В «Газпром межрегионгаз Рязань» определили «Добросовестных абонентов»

В «Газпром межрегионгаз Рязань» определили победителей конкурса «Добросовестный абонент» по итогам 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В конкурсе участвовали потребители Рязанской области которые:

⁃ зарегистрированы в электронном «Личном кабинете»,

⁃ своевременно оплачивают счета за газ,

⁃ у которых на 31 декабря 2025 года отсутствовала задолженность.

В присутствии членов конкурсной комиссии, методом случайной выборки из перечня лицевых счетов абонентов, отвечавших условиям конкурса, определены 30 победителей.

Абоненты, победившие в конкурсе, получат приз — сертификат суммой 1 тыс. рублей на оплату газа. Сумма выигрыша будет зачислена в течение 14 дней рабочих дней после опубликования итогов конкурса на лицевой счет участника-победителя, как аванс за последующую поставку газа.

В ближайшее время Абонентская служба «Газпром межрегионгаз Рязань» персонально уведомит победителей конкурса.