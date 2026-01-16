Рязань
Итоги года New
Публикации
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
20 минут назад
133
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
6 734
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 542
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 765
ИТОГИ ГОДА 2025
В «Газпром межрегионгаз Рязань» определили «Добросовестных абонентов»

В «Газпром межрегионгаз Рязань» определили победителей конкурса «Добросовестный абонент» по итогам 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В конкурсе участвовали потребители Рязанской области которые:

⁃ зарегистрированы в электронном «Личном кабинете»,

⁃ своевременно оплачивают счета за газ,

⁃ у которых на 31 декабря 2025 года отсутствовала задолженность.

В присутствии членов конкурсной комиссии, методом случайной выборки из перечня лицевых счетов абонентов, отвечавших условиям конкурса, определены 30 победителей.

Абоненты, победившие в конкурсе, получат приз — сертификат суммой 1 тыс. рублей на оплату газа. Сумма выигрыша будет зачислена в течение 14 дней рабочих дней после опубликования итогов конкурса на лицевой счет участника-победителя, как аванс за последующую поставку газа.

В ближайшее время Абонентская служба «Газпром межрегионгаз Рязань» персонально уведомит победителей конкурса.

С победителями конкурса «Добросовестный абонент» можно ознакомиться на официальном сайте «Газпром межрегионгаз Рязань» — https://ryazanregiongaz.ru/news/gazprom-mezhregiongaz-ryazan-opredelili-pobeditelej-konkursa-dobrosovestnyij-abonent-po-itogam-2025-goda