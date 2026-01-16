Скончалась сотрудница рязанского казначейства Наталья Дегтярева

Женщины не стало 15 января. Дегтярева руководила работой по составлению и исполнению бюджета города в части расходов на содержание органов муниципального управления и других общегосударственных вопросов. При жизни была награждена Нагрудным знаком «Отличник финансовой работы», знаком Губернатора Рязанской области «195 лет со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина», благодарностью губернатора Рязанской области, почетными грамотами и благодарностями администрации Рязани.

