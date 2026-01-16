Россиянам запретили секс вне брака в популярной туристической стране

Новый закон, запрещающий интимные отношения между парой без брака, вступил в силу в Индонезии. Отмечается, что правила распространяются в том числе на иностранных туристов, включая россиян. За внебрачную связь теперь может грозить до года тюрьмы. Наказание будет применяться только в случае жалобы со стороны близких родственников или законного супруга.

Об этом сообщает «Лента. ру».

