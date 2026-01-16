Россельхознадзор проверил 24 тысячи партий зерна в Рязанской области

В 2025 году сотрудники Россельхознадзора в Рязанской области проверили более 24 тысяч партий зерна, общим весом свыше 818 тысяч тонн. Как сообщает пресс-служба ведомства, эти грузы перевозились по России на поездах и автомобилях. По сравнению с 2024 годом, объем проверенных грузов увеличился на 20%. Из Рязанской области отправили зерно в такие регионы, как Белгородская, Воронежская, Ленинградская, Тамбовская области и Краснодарский край. Также выдали более 24 тысяч карантинных сертификатов, что на 34% больше, чем в прошлом году.

В 2025 году сотрудники Россельхознадзора в Рязанской области проверили более 24 тысяч партий зерна, общим весом свыше 818 тысяч тонн. Как сообщает пресс-служба ведомства, эти грузы перевозились по России на поездах и автомобилях.

По сравнению с 2024 годом, объем проверенных грузов увеличился на 20%. Из Рязанской области отправили зерно в такие регионы, как Белгородская, Воронежская, Ленинградская, Тамбовская области и Краснодарский край. Также выдали более 24 тысяч карантинных сертификатов, что на 34% больше, чем в прошлом году.

Инспекторы провели лабораторные исследования и отобрали более 20 тысяч образцов для проверки. В 46 случаях отказали в выдаче сертификатов из-за недостоверной информации в заявках. Однако нарушений правил перевозки не обнаружено.