Итоги года New
Публикации
Как «не заглохнуть» зимой? Январский чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
2 часа назад
158
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
5 часов назад
436
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
6 966
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 552
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
Россельхознадзор проверил 24 тысячи партий зерна в Рязанской области
Инспекторы провели лабораторные исследования и отобрали более 20 тысяч образцов для проверки. В 46 случаях отказали в выдаче сертификатов из-за недостоверной информации в заявках. Однако нарушений правил перевозки не обнаружено.