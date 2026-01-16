«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение

В пятницу, в 15:39 по московскому времени, в эфире радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучал сигнал «Пожарник». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью данной военной радиостанции. УВБ-76 была создана в 1970-х годах и в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, что и дало ей прозвище «Жужжалка». Сигнал «Пожарник» вызывает особую озабоченность среди слушателей и экспертов, так как может указывать на экстренные ситуации или важные сообщения. Пока неясно, что именно стало причиной активации сигнала, и власти призывают сохранять спокойствие и следить за дальнейшими сообщениями.

