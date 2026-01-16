Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 16
-16°
Сбт, 17
-15°
Вск, 18
-9°
ЦБ USD 77.83 -0.7 17/01
ЦБ EUR 90.54 -1.27 17/01
Нал. USD 78.21 / 78.50 16/01 18:25
Нал. EUR 91.60 / 92.57 16/01 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как «не заглохнуть» зимой? Январский чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
2 часа назад
158
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
5 часов назад
436
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
6 966
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 552
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Минюст расширил перечень иноагентов
Минюст России расширил реестр иноагентов, внеся в него новые лица. Об этом сообщили на сайте ведомства. В список были добавлены: Экономист Максим Миронов* за распространение фейков о ВС России и поддержку ВСУ; Политолог Аркадий Дубнов*, публично выступал против СВО и распространял фейки; Правозащитник Алексей Табалов* — учредитель организации-иноагента; Американист Иван Курилла*, распространявший материалы иноагентов и фейки о российской власти; Активистка Ольга Курносова*, выступающая против СВО и взаимодействующая с нежелательной организацией; Медиапроект TV2media* и проект «Люди Байкала"*. Они распространяли фейки о российской власти. * Включены в реестр иностранных агентов по решению Минюста России.

Минюст России расширил реестр иноагентов, внеся в него новые лица. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В список 16 января добавили:

  • Экономист Максим Миронов* за распространение фейков о ВС России и поддержку ВСУ.
  • Политолог Аркадий Дубнов*, публично выступал против СВО и распространял фейки.
  • Правозащитник Алексей Табалов* — учредитель организации-иноагента.
  • Американист Иван Курилла*, распространявший материалы иноагентов и фейки о российской власти.
  • Активистка Ольга Курносова*, выступающая против СВО и взаимодействующая с нежелательной организацией.
  • Медиапроект TV2media* и проект «Люди Байкала"*. Они распространяли фейки о российской власти.

* Включены в реестр иностранных агентов по решению Минюста России.