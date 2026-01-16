Минюст расширил перечень иноагентов

Минюст России расширил реестр иноагентов, внеся в него новые лица. Об этом сообщили на сайте ведомства. В список были добавлены: Экономист Максим Миронов* за распространение фейков о ВС России и поддержку ВСУ; Политолог Аркадий Дубнов*, публично выступал против СВО и распространял фейки; Правозащитник Алексей Табалов* — учредитель организации-иноагента; Американист Иван Курилла*, распространявший материалы иноагентов и фейки о российской власти; Активистка Ольга Курносова*, выступающая против СВО и взаимодействующая с нежелательной организацией; Медиапроект TV2media* и проект «Люди Байкала"*. Они распространяли фейки о российской власти. * Включены в реестр иностранных агентов по решению Минюста России.