Минюст расширил перечень иноагентов
Минюст России расширил реестр иноагентов, внеся в него новые лица. Об этом сообщили на сайте ведомства. В список были добавлены: Экономист Максим Миронов* за распространение фейков о ВС России и поддержку ВСУ; Политолог Аркадий Дубнов*, публично выступал против СВО и распространял фейки; Правозащитник Алексей Табалов* — учредитель организации-иноагента; Американист Иван Курилла*, распространявший материалы иноагентов и фейки о российской власти; Активистка Ольга Курносова*, выступающая против СВО и взаимодействующая с нежелательной организацией; Медиапроект TV2media* и проект «Люди Байкала"*. Они распространяли фейки о российской власти. * Включены в реестр иностранных агентов по решению Минюста России.
Минюст России расширил реестр иноагентов, внеся в него новые лица. Об этом сообщили на сайте ведомства.
В список 16 января добавили:
- Экономист Максим Миронов* за распространение фейков о ВС России и поддержку ВСУ.
- Политолог Аркадий Дубнов*, публично выступал против СВО и распространял фейки.
- Правозащитник Алексей Табалов* — учредитель организации-иноагента.
- Американист Иван Курилла*, распространявший материалы иноагентов и фейки о российской власти.
- Активистка Ольга Курносова*, выступающая против СВО и взаимодействующая с нежелательной организацией.
- Медиапроект TV2media* и проект «Люди Байкала"*. Они распространяли фейки о российской власти.
* Включены в реестр иностранных агентов по решению Минюста России.