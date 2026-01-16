Минобороны РФ: в Черниговской области ликвидирована установка HIMARS

В Черниговской области обнаружена и уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны РФ. Разведывательные беспилотники Zala и «Орлан» зафиксировали установку в районе населенного пункта Хлопяники. По информации ведомства, расчет HIMARS произвел пуски ракет по гражданским объектам на территории России. По указанию командования, расчет БПЛА «Герань» направили на уничтожение цели. Удар по пусковой установке нанесли в момент ее движения. Это привело к вторичной детонации боекомплекта и возгоранию установки. При попытке эвакуации расчета РСЗО нанесли второй удар дроном «Герань».

В результате операторов разведывательных и ударных беспилотников пусковая установка HIMARS полностью уничтожена вместе с расчетом.