Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 17-18 января

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На сцене МКЦ покажут спектакль «Свидание на четверых», а в ДК «Приокский» — спектакль народного молодежного театра «Нюанс» (худ. рук. Лилия Черно-Иваненко) «Дорогая Памела».

На сцене филармонии выступит Иван Бессонов — первый российский музыкант, одержавший победу на «Классическом Евровидении». В МКЦ пройдет стендап-концерт Вани Усовича.

А на Рязанской ВДНХ отметят Старый Новый год.

