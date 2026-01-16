Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 17-18 января
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
На сцене МКЦ покажут спектакль «Свидание на четверых», а в ДК «Приокский» — спектакль народного молодежного театра «Нюанс» (худ. рук. Лилия Черно-Иваненко) «Дорогая Памела».
На сцене филармонии выступит Иван Бессонов — первый российский музыкант, одержавший победу на «Классическом Евровидении». В МКЦ пройдет стендап-концерт Вани Усовича.
А на Рязанской ВДНХ отметят Старый Новый год.
